Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:09, 7 августа 2025Моя страна

У россиянки зацвели Ангельские трубы

Жительница Хабаровска вырастила на участке экзотическую бругмансию
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: AguilarPatricio / Shutterstock / Fotodom

Жительница Хабаровска высадила на участке необычное экзотическое растение — бругмансию, которую также называют Ангельскими трубами. Этот тропический кустарник с гигантскими цветами, напоминающими граммофоны, обычно растет в Южной Америке, отмечает KP.RU.

Упорство женщины и должный уход позволили растению вырасти в более суровом климате Дальнего Востока. Из-за холодных зим в регионе бругмансию необходимо заносить на этот период в дом, поэтому растение высажено у Елены в большой кадке, которую можно перемещать.

Несмотря на то что растение имеет крупные красивые цветы, источающие сладкий аромат, оно ядовито — все его части содержат алкалоиды, которые могут вызвать галлюцинации и отравление. Поэтому желающим высадить себе такое растение не стоит подпускать к нему питомцев и детей.

Ранее сообщалось, что жительница Ноябрьска Ирина Ханова вырастила на дачном участке огромный помидор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил готовность Путина начать мирные переговоры

    Кадыров высказал пожелания о переговорах Путина и Трампа

    Россияне рассказали об изменах в отношениях на расстоянии

    Кардиолог назвал способ распознать приближающийся инфаркт миокарда

    Одна из самых богатых стран Европы столкнулась с ужасным сценарием

    Россиянина обвинили в терроризме из-за комментариев

    Отдых в детском лагере закончился для российских детей вспышкой инфекции

    В Европе понадеялись на мир после встречи Путина и Трампа

    «Миссис Моржиха» отметит столетний юбилей заплывом

    Владелицу модного бренда нашли на яхте без признаков жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости