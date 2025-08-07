У россиянки зацвели Ангельские трубы

Жительница Хабаровска вырастила на участке экзотическую бругмансию

Жительница Хабаровска высадила на участке необычное экзотическое растение — бругмансию, которую также называют Ангельскими трубами. Этот тропический кустарник с гигантскими цветами, напоминающими граммофоны, обычно растет в Южной Америке, отмечает KP.RU.

Упорство женщины и должный уход позволили растению вырасти в более суровом климате Дальнего Востока. Из-за холодных зим в регионе бругмансию необходимо заносить на этот период в дом, поэтому растение высажено у Елены в большой кадке, которую можно перемещать.

Несмотря на то что растение имеет крупные красивые цветы, источающие сладкий аромат, оно ядовито — все его части содержат алкалоиды, которые могут вызвать галлюцинации и отравление. Поэтому желающим высадить себе такое растение не стоит подпускать к нему питомцев и детей.

Ранее сообщалось, что жительница Ноябрьска Ирина Ханова вырастила на дачном участке огромный помидор.