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16:14, 4 августа 2025Моя страна

Россиянка вырастила огромный помидор

Росиянка вырастила помидор весом 800 граммов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Ноябрьское телевизионное информационное агентство «МИГ»

Жительница Ноябрьска Ирина Ханова вырастила на своем дачном участке огромный помидор. Об этом сообщает редакция телеканала «МИГ ТВ».

«Томат сорта "Бычье сердце" — сочный, мясистый и ароматный. По крайней мере, именно так о нем отзываются ребята из нашей съемочной группы — их угостили помидором-рекордсменом», — рассказали журналисты.

Ранее сообщалось, что депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Пырсиков похвастался гигантскими помидорами. «Друзья, спешу поделиться невероятной новостью! Лично вырастил в своей теплице настоящих гигантов — помидоры весом почти 850 граммов!» — заявил Пырсиков.

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