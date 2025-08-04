Россиянка вырастила огромный помидор

Росиянка вырастила помидор весом 800 граммов

Жительница Ноябрьска Ирина Ханова вырастила на своем дачном участке огромный помидор. Об этом сообщает редакция телеканала «МИГ ТВ».

«Томат сорта "Бычье сердце" — сочный, мясистый и ароматный. По крайней мере, именно так о нем отзываются ребята из нашей съемочной группы — их угостили помидором-рекордсменом», — рассказали журналисты.

Ранее сообщалось, что депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Пырсиков похвастался гигантскими помидорами. «Друзья, спешу поделиться невероятной новостью! Лично вырастил в своей теплице настоящих гигантов — помидоры весом почти 850 граммов!» — заявил Пырсиков.

