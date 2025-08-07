Культура
13:07, 7 августа 2025Культура

Украинскую рок-группу «Нервы» объявили в розыск

Украинскую рок-группу «Нервы» объявили в розыск в России
Камилла Абдуллина (Редактор отдела «Культура»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Украинскую рок-группу «Нервы» объявили в розыск. Как сообщает сайт «Страсти», музыкантов разыскивают судебные приставы из-за долга в размере 775 тысяч рублей.

По данным источника, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России возбудила исполнительное производство в отношении участников группы. «ИП было возбуждено еще в марте 2025 года, однако до сих пор не было оплачено», — говорится в материале.

Также отмечается, что по состоянию на май текущего года задолженность ООО «НЕРВЫ» по налогам составляла 851 тысячу рублей.

В 2022 году весь коллектив «Нервов» покинул Россию.

Ранее сообщалось, что актера Алексея Чадова разыскивают судебные приставы из-за долга в сотни тысяч рублей.

