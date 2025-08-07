Мир
В Британии положительно оценили переговоры Путина и Уиткоффа

Британский политик Гэллоуэй положительно оценил переговоры Путина и Уиткоффа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marcin Nowak / Unsplash

Решение провести переговоры между РФ и Соединенными Штатами было верным. Таким образом встречу спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным оценил британский политик и журналист Джордж Гэллоуэй на YouTube.

«Встреча Уиткоффа и Путина продлилась три часа. Это хороший знак», — отметил он.

Как утверждает Гэллоуэй, представители РФ и США, в том числе лидеры государств, должны находиться в постоянном контакте и проводить регулярные встречи. Это необходимо особенно сейчас, когда в каждом регионе мира в любой момент может начаться ядерный конфликт, подчеркнул британский политик.

Ранее Дональд Трамп прокомментировал итоги миссии Уиткоффа в Москве. По его словам, спецпосланник американского лидера провел продуктивную встречу с Владимиром Путиным.

