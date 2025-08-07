Кимаковский: ВСУ хотят применить артиллерию российского образца в Краматорске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят применить артиллерию российского образца для удара по роддому в Краматорске и обвинить в произошедшем Россию. О планах украинской армии заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в беседе с РИА Новости.

«В Краматорске вооруженные формирования Украины совместно с наемниками заселяются на первые технические этажи родильного дома для того, чтобы прикрываться пациентами и врачами. Также спланирована террористическая акция, о которой известно высшему руководству Украины», — сказал Кимаковский.

По его словам, вероятнее всего, для провокации будет использоваться 120-ый калибр, который использует в том числе и Российская армия.

Ранее старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Борис Межуев заявил, что страны Запада могут готовить новые провокации против России, в том числе атаку ВСУ на Брянскую область.