Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:03, 7 августа 2025Бывший СССР

В ДНР заявили о планах ВСУ использовать артиллерию российского образца

Кимаковский: ВСУ хотят применить артиллерию российского образца в Краматорске
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят применить артиллерию российского образца для удара по роддому в Краматорске и обвинить в произошедшем Россию. О планах украинской армии заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в беседе с РИА Новости.

«В Краматорске вооруженные формирования Украины совместно с наемниками заселяются на первые технические этажи родильного дома для того, чтобы прикрываться пациентами и врачами. Также спланирована террористическая акция, о которой известно высшему руководству Украины», — сказал Кимаковский.

По его словам, вероятнее всего, для провокации будет использоваться 120-ый калибр, который использует в том числе и Российская армия.

Ранее старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Борис Межуев заявил, что страны Запада могут готовить новые провокации против России, в том числе атаку ВСУ на Брянскую область.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выступит в Белом доме с неожиданным заявлением. Отменит ли он свой ультиматум России или введет против нее новые санкции?

    Президент ОАЭ рассказал о встрече с Путиным на русском языке

    В ДНР заявили о планах ВСУ использовать артиллерию российского образца

    Роднина рассказала об отношениях с иностранными учениками

    Дочь Заворотнюк показала фигуру в облегающем наряде через четыре месяца после родов

    В США назвали возможную встречу Трампа и Путина еще одной победой России

    В ЕС разочаровались отсутствием жесткости со стороны Трампа в отношении России

    OpenAI представила модель GPT-5

    Экс-главу Луганской ОВА освободили под залог

    В Германии починили пораженную Россией установку ВСУ Patriot

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости