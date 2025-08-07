В Киеве сделали один вывод после встречи Путина и Уиткоффа

Соскин: Россия довольна результатами визита Уиткоффа

Встреча российского президента Владимира Путина и спецпосланника главы Соединенных Штатов Америки Стива Уиткоффа оказалась полезной и результативной для Москвы. Об этом высказался бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.

«Такая хорошая, милая встреча произошла. Аккуратненько. (...) Но очень позитивно. Видно, что Путин доволен», — заявил аналитик.

По его мнению, между РФ и США установлен прочный канал связи, а Уиткофф смог наладить коммуникацию между лидерами государств практически без посредников. «Они беседовали три часа. То есть это очень много. Это можно уже обсудить, как они вместе полетят на Луну, атомную станцию там делать. (...) То есть у них серьезный контакт налажен, понимаете?» — сделал вывод Соскин.

Российский президент провел переговоры со спецпосланником Дональда Трампа в Кремле 6 августа. Их беседа прошла накануне завершения срока ультиматума по урегулированию конфликта на Украине, который американский лидер выставил Москве.