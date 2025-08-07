В Кремле рассказали о контактах после встречи Путина и Уиткоффа

Москва информирует международных партнеров об итогах встречи президента России Владимира Путина и спецпредставителя лидера США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает РИА Новости.
«Я отмечу, что мы также, используя соответствующие каналы, уже приступили к информированию наших ближайших партнеров и друзей», — подчеркнул Ушаков.
Он добавил, что после встречи Путина и Уиткоффа 6 августа Трамп провел соответствующие контакты с европейскими партнерами.
Ранее помощник президента России раскрыл сроки встречи Путина и Трампа. Он добавил, что стороны приступают непосредственно к подготовке встречи двух лидеров.