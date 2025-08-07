Мир
11:42, 7 августа 2025Мир

В Кремле рассказали о контактах после встречи Путина и Уиткоффа

Ушаков: Россия информирует партнеров об итогах встречи Путина и Уиткоффа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters

Москва информирует международных партнеров об итогах встречи президента России Владимира Путина и спецпредставителя лидера США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Я отмечу, что мы также, используя соответствующие каналы, уже приступили к информированию наших ближайших партнеров и друзей», — подчеркнул Ушаков.

Он добавил, что после встречи Путина и Уиткоффа 6 августа Трамп провел соответствующие контакты с европейскими партнерами.

Ранее помощник президента России раскрыл сроки встречи Путина и Трампа. Он добавил, что стороны приступают непосредственно к подготовке встречи двух лидеров.

