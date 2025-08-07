Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:50, 7 августа 2025Мир

В Кремле согласились с Госдепом

Ушаков: Рубио прав, у Путина и Трампа есть вопросы для обсуждения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Юрий Ушаков

Юрий Ушаков. Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Госсекретарь США Марко Рубио точно оценил наличие вопросов для обсуждения президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Рубио прав», — подчеркнули в Кремле.

Ушаков ответил на напоминание журналиста о высказывании главы Госдепа США, что Москве и Вашингтону «теперь есть что обсуждать». По его мнению, личная встреча лидеров будет посвящена обсуждению накопившихся проблем.

Рубио оценил встречу Путина и Уиткоффа 6 августа и назвал ее продуктивной. Дипломат заявил, что впервые со дня инаугурации президента США Дональда Трампа появилась конкретика в том, чего Россия может потребовать для завершения конфликта.

Ранее Ушаков назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа. По его словам, Москва и Вашингтон начинают работу над организацией переговоров.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа

    Apple частично перенесет производство iPhone в США

    Россияне рассказали об изменах в отношениях на расстоянии

    Ушаков рассказал об изменении позиции России по Украине в преддверии встречи с Трампом

    Кремль заявил о приемлемом предложении от США

    Названы предполагаемые предложения Уиткоффа Путину по Украине

    В стрипсах Rostic's обнаружили сальмонеллу

    Россияне вдвое сильнее задолжали по ипотеке

    Мерц обсудил с Зеленским визит Уиткоффа в Москву

    Мировые СМИ отреагировали на предстоящую встречу Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости