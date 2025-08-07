Силовые структуры
В МВД России рассказали о новом виде преступников

МВД в Москве возбудило первое дело в отношении дроповода, его сдал дроппер
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Москве следователи Министерства внутренних дел (МВД) России возбудили первое дело в отношении дроповода. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Молодой человек задержан. По данным полиции, он скупал и перепродавал электронные средства платежей для их использования в криминальных схемах. Во время обыска у задержанного нашли технику, мобильные телефоны, сим-карты, а также банковские карты, задействованные в хищении денег у россиян.

Фигуранту предъявлено обвинение по части 6 статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный лицом, не являющимся стороной договора об использовании этого электронного средства платежа») УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В МВД заявили, что уголовное дело было возбуждено на основании показаний одного из дропперов, который решил избежать уголовной ответственности за счет активного содействия расследованию. Он сообщил важную информацию о тех, кому передал открытый счет.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция задержала 85-летнюю дроппершу.

