В России объяснили решение о встрече Путина и Трампа

Депутат Чепа: Пришло время, когда Путин и Трамп могут обсудить все вопросы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа произойдет не спонтанно, а на фоне подготовки, длившейся несколько месяцев, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он объяснил, что, судя по всему, подошло то время, когда главы государств могут обсудить накопившиеся вопросы.

«Все произошло не спонтанно. До этого, как мы помним, было несколько месяцев подготовки. Это и встречи в Стамбуле, и работа нашей делегации на разных уровнях, и три длительных телефонных разговора Путина и Трампа. Это и встречи со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, включая вчерашнюю, продлившуюся три часа», — сказал политик.

Он напомнил, что именно на этой встрече была определена возможность встречи лидеров государств уже в ближайшее время. По мнению Чепы, стороны подошли к той точке, где все необходимые вопросы и темы подготовлены к обсуждению на самом высоком уровне.

«Безусловно, это положительный результат. США отреагировали очень оперативно. Думаю, и с нашей стороны подготовка будет вестись очень активно», — заключил депутат.

Ранее помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа согласована, и она состоится в ближайшие дни. Он добавил, что место проведения переговоров также согласовано, но о нем сообщат позже.

