Поезд протаранил автомобиль в российском регионе

В Нижегородской области электричка протаранила авто, один человек пострадал
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Нижегородской области поезд протаранил автомобиль на железнодорожном переезде в деревне Трестьяны. Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.

По информации ведомства, авария произошла на 48-м километре Горьковской железной дороги. Поезд, который врезался в легковой автомобиль, следовал по маршруту Правдинск — Заволжье. Причины ДТП неизвестны.

«Автомобиль получил серьезные повреждения, пассажиру оказывается медицинская помощь. Проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщили в СК.

Ранее в Свердловской области семь грузовых вагонов сошли с рельсов на станции «Екатеринбург-Сортировочный». Вагоны сошли с рельсов при выполнении внутристанционных маневровых работ. Никто не пострадал.

