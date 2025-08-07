Вагоны сошли с рельсов в российском регионе

В Свердловской области с рельсов сошли семь грузовых вагонов

В Свердловской области семь грузовых вагонов сошли с рельсов на станции «Екатеринбург-Сортировочный». Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

По информации канала, авария произошла вечером 6 августа. Вагоны сошли с рельсов при выполнении внутрестанционных маневровых работ. Вагоны были нагружены стальным прокатом, они не опрокинулись.

Причины случившегося устанавливаются. Никто, предварительно, не пострадал. Движение по участку пути не приостанавливалось, прокуратура начала проверку.

Ранее в Еврейской автономной области (ЕАО) сошли с путей пять вагонов-цистерн. Два вагона, следовавших в составе грузового поезда до станции Ванино, опрокинулись, что привело к утечке перевозимого корабельного топлива. Никто не пострадал.