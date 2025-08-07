Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:39, 7 августа 2025Россия

Вагоны сошли с рельсов в российском регионе

В Свердловской области с рельсов сошли семь грузовых вагонов
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Уральская транспортная прокуратура»

В Свердловской области семь грузовых вагонов сошли с рельсов на станции «Екатеринбург-Сортировочный». Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

По информации канала, авария произошла вечером 6 августа. Вагоны сошли с рельсов при выполнении внутрестанционных маневровых работ. Вагоны были нагружены стальным прокатом, они не опрокинулись.

Причины случившегося устанавливаются. Никто, предварительно, не пострадал. Движение по участку пути не приостанавливалось, прокуратура начала проверку.

Ранее в Еврейской автономной области (ЕАО) сошли с путей пять вагонов-цистерн. Два вагона, следовавших в составе грузового поезда до станции Ванино, опрокинулись, что привело к утечке перевозимого корабельного топлива. Никто не пострадал.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нефтезавод загорелся в курортном регионе России после атаки ВСУ

    Стало известно о возможной высадке российских войск в Херсоне

    Трамп подтвердил сроки введения пошлин

    Появились кадры пожара на месте падения беспилотника в курортном регионе России

    Вагоны сошли с рельсов в российском регионе

    В США назвали способ сделать возможным урегулирование конфликта на Украине

    Экономике России предсказали неизбежную рецессию

    В Турции высказались о возможности проведения встречи Путина и Трампа

    Россиянам предложили несколько бодрящих альтернатив кофе

    Китай на фоне торговых войн нарастил положительное сальдо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости