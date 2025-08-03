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04:30, 3 августа 2025Россия

В российском регионе сошли с путей пять вагонов-цистерн

СК: В ЕАО сошли с путей пяти вагонов-цистерн, произошла утечка топлива
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал Восточного межрегионального СУТ СК России

В Еврейской автономной области (ЕАО) сошли с путей пять вагонов-цистерн. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России в Telegram-канале.

Известно, что два вагона, следовавших в составе грузового поезда до станции Ванино, опрокинулись. Это привело к утечке перевозимого корабельного топлива. Чрезвычайное происшествие зафиксировали накануне. В результате инцидента никто не пострадал, объем ущерба превысил один миллион рублей.

«Следователями Хабаровского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — отмечается в публикации.

Ранее девять вагонов поезда сошли с рельсов в Архангельской области. На данный момент причины происшествия устанавливаются. На место отправили восстановительные поезда.

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