В российском регионе сошли с путей пять вагонов-цистерн

СК: В ЕАО сошли с путей пяти вагонов-цистерн, произошла утечка топлива

В Еврейской автономной области (ЕАО) сошли с путей пять вагонов-цистерн. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России в Telegram-канале.

Известно, что два вагона, следовавших в составе грузового поезда до станции Ванино, опрокинулись. Это привело к утечке перевозимого корабельного топлива. Чрезвычайное происшествие зафиксировали накануне. В результате инцидента никто не пострадал, объем ущерба превысил один миллион рублей.

«Следователями Хабаровского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — отмечается в публикации.

Ранее девять вагонов поезда сошли с рельсов в Архангельской области. На данный момент причины происшествия устанавливаются. На место отправили восстановительные поезда.