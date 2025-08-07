В России высказались об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

Депутат Чепа: Переговоры Путина и Трампа вряд ли будут нерезультативными

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет результативной. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что Россия всегда была готова к мирным переговорам.

«Мы всегда были готовы к мирным переговорам. Мы мирные переговоры предлагали в 2021 году, передав американцам письмо гарантий безопасности, и мы продолжаем последовательно вести свою политику. Наша позиция не меняется. Основные принципы того, что было заложено в тех документах, мы и сейчас говорим. Мы против всяких конфликтов, мы изначально были готовы к мирным переговорам и в феврале 2022 года, и сейчас готовы», — сказал Чепа.

Он выразил уверенность в том, что на встречах президентов будут обсуждаться эти вопросы. По его мнению, встреча Путина и Трампа вряд ли пройдет нерезультативно.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало о том, что президент США Дональд Трамп в разговоре с союзниками допустил, что его российский коллега Владимир Путин готов начать мирные переговоры по Украине в обмен на обсуждение территориального обмена.

Ранее в четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков объявил, что встреча Путина и его американского коллеги согласована, она состоится в ближайшие дни.