В России заявили о несоответствии американских или украинских предложений

Американские или украинские предложения по перемирию беспредметны для России и не соответствуют интересам Москвы. Об этом заявил Telegram-канал «Военная хроника» (ВХ).

«Перемирие на земле России не нужно — стратегическая инициатива давно на стороне российской армии, и каждый месяц приносит тактические успехи на ключевых направлениях, а эти успехи перерастают в оперативные по сумме событий за довольно короткое время», — считают авторы канала.

При этом перемирие в воздухе канал счел тем более неприемлемым, так как «Герани» выполняют функцию «оперативного прессинга», а управляемые бомбы являются главным инструментом продвижения после штурмовиков. За счет этих инструментов сдвигается линия боевых действий, добавили публикации.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа согласована и состоится в ближайшие дни.