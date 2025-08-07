Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:10, 7 августа 2025Россия

В России заявили о несоответствии американских или украинских предложений

«ВХ»: Американские или украинские предложения беспредметны для России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Американские или украинские предложения по перемирию беспредметны для России и не соответствуют интересам Москвы. Об этом заявил Telegram-канал «Военная хроника» (ВХ).

«Перемирие на земле России не нужно — стратегическая инициатива давно на стороне российской армии, и каждый месяц приносит тактические успехи на ключевых направлениях, а эти успехи перерастают в оперативные по сумме событий за довольно короткое время», — считают авторы канала.

При этом перемирие в воздухе канал счел тем более неприемлемым, так как «Герани» выполняют функцию «оперативного прессинга», а управляемые бомбы являются главным инструментом продвижения после штурмовиков. За счет этих инструментов сдвигается линия боевых действий, добавили публикации.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа согласована и состоится в ближайшие дни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выступит в Белом доме с неожиданным заявлением. Отменит ли он свой ультиматум России или введет против нее новые санкции?

    В России заявили о несоответствии американских или украинских предложений

    Максима Галкина сбил автомобиль

    Людей с бессонницей предупредили о риске развития инсульта

    Нефтеперерабатывающие заводы Индии прекратили покупать нефть у России

    Археологи нашли мерянские украшения под Ростовом Великим

    Роспотребнадзор опроверг информацию об инфекции на теплоходе в Москве

    Первый канал вырезал ответ Барщевского из выпуска «Что? Где? Когда?» Что сказал знаток?

    Испанский клуб подписал контракт с обвиняемым в изнасиловании футболистом

    В Академгородке местные жители организовали операцию по спасению ежа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости