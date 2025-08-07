Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:46, 7 августа 2025Ценности

Внешность возлюбленного Элизабет Херли на фото с красной дорожки высмеяли в сети

Мария Винар

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Пользователи сети высмеяли внешность возлюбленного британской актрисы, дизайнера и модели Элизабет Херли на фото с красной дорожки премьеры фильма «Наследство», которая состоялась в Лондоне. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

60-летняя знаменитость предстала перед камерами вместе с 63-летним отцом американской певицы Майли Сайрус, музыкантом Билли Рэй Сайрусом. Так, звезда «Остина Пауэрса» выбрала для выхода в свет облегающее красное платье с вырезом на груди и золотые серьги в виде перьев. При этом она сделала яркий макияж глаз и уложила волосы в пышные локоны. Ее избранник, в свою очередь, предпочел черную рубашку с короткими рукавами и классические брюки.

Читатели портала обратили внимание на длинные прямые волосы Сайруса и принялись обсуждать их в комментариях под материалом. «Интересно, делятся ли они друг с другом советами по уходу за волосами?», «Когда встречаешься с тем, у кого волосы лучше, чем у тебя», «Какая странная пара. Он выглядит бездомным и грязным. Что он мог предложить такой шикарной и красивой женщине?», «Кажется, он покрасил волосы, или они просто ужасно грязные», «Наверняка он пользуется утюжком для волос», — писали они.

Ранее сообщалось, что Элизабет Херли показала совместное с матерью фото в леопардовых купальниках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил, что Россия готова к обмену территориями с Украиной. Какие регионы могут в нем участвовать?

    Индийский бизнес отреагировал на 50-процентные пошлины Трампа

    Путин провел вторые переговоры за день

    Раскрыты подробности исчезновения туристки с шезлонга во время отпуска с мужем в Европе

    iPhone будет работать на процессорах Samsung

    Театр олимпийской чемпионки принес ей многомиллионные убытки

    Совбез ООН рассмотрит ситуацию об уголовном преследовании Гуцул

    Назван лучший тренажер для идеального пресса

    В Москве стало меньше киберпреступлений

    Готовившая к IELTS сеть языковых школ стала нежелательной в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости