21:34, 7 августа 2025

Волочкова назвала свои ноги священными

Анастасия Волочкова назвала свои ноги священным и божественным инструментом
Андрей Шеньшаков

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова, комментируя скандал с ее полетом в самолете, назвала свои ноги священными. Об этом она сообщила в интервью изданию Starhit.

«Если бы мне купили место на втором ряду или на третьем, то я бы свои ноги священные, которые являются божественным инструментом, положила бы на впереди стоящее кресло. И любой был бы счастлив, что мои ноги висят над его головой», — заявила артистка.

Во время полета рейсом Санкт-ПетербургМосква Волочкову сняли на видео пассажиры: она закинула ноги наверх, на переднее кресло, чем вызвала возмущение у пользователей соцсетей.

Ранее стало известно, что российская артистка балета Анастасия Волочкова раскритиковала подтанцовку певицы Татьяны Булановой, назвав ее дичью и трешем.

