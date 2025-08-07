Волочкова назвала свои ноги священными

Анастасия Волочкова назвала свои ноги священным и божественным инструментом

Балерина Анастасия Волочкова, комментируя скандал с ее полетом в самолете, назвала свои ноги священными. Об этом она сообщила в интервью изданию Starhit.

«Если бы мне купили место на втором ряду или на третьем, то я бы свои ноги священные, которые являются божественным инструментом, положила бы на впереди стоящее кресло. И любой был бы счастлив, что мои ноги висят над его головой», — заявила артистка.

Во время полета рейсом Санкт-Петербург — Москва Волочкову сняли на видео пассажиры: она закинула ноги наверх, на переднее кресло, чем вызвала возмущение у пользователей соцсетей.

