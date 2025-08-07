Звезду «Холостяка» обокрали на 200 тысяч рублей в Москве

У звезды шоу «Холостяк» Ермаковой украли пакет с вещами на Патриарших прудах

Победительницу первого сезона реалити-шоу «Холостяк» на ТНТ Олесю Ермакову обокрали в Москве. Об этом сообщает Super.

Инцидент произошел 1 августа в районе Патриарших прудов. Уточняется, что у звезды проекта украли пакет с дизайнерскими вещами, когда она ужинала в ресторане. «Позже она вспомнила, что все время за ней пристально следил неизвестный мужчина — на вид профессиональный вор. Позднее она узнала его на записи с камер наблюдения», — добавили в издании.

Ермакова обратилась в полицию, правоохранители разыскивают злоумышленника. Отмечается, что сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что популярную российскую стримершу Наталью Бердникову, известную как Генсуха, обокрали в Европе. У нее вытащили телефон в аэропорту Барселоны.