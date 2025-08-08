52-летняя Хайди Клум снялась обнаженной

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум в откровенном виде снялась для журнала Paris Match. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 12,5 миллиона подписчиков.

52-летнюю манекенщицу запечатлели лежащей на сооружении из досок на фоне деревьев и моря. Она позировала полностью обнаженной с распущенными и небрежно уложенными волосами.

Также знаменитость нарастила длинные красные ногти и сделала макияж в естественной цветовой гамме. Известно, что автором кадров стал французский фотограф Антуан Вергла.

Ранее в августе британская актриса Лили Джеймс разделась догола на новом фото.