04:00, 8 августа 2025Ценности

Известная актриса разделась догола после съемок фильма

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lilyjamesofficial

Британская актриса Лили Джеймс разделась догола на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя звезда телесериала «Война и мир» поделилась снимками со съемок фильма «Гармония». Так, на одном размещенном кадре знаменитость предстала полностью обнаженной, распустив при этом волосы. Она держалась за руки с другими голыми женщинами на пляже.

Кроме того, Джеймс показала снимки, на которых запечатлела себя в розовом бюстгальтере от купальника и черных солнцезащитных очках. В описании к посту она уточнила, что кадры были сделаны в Канаде.

Ранее сообщалось, что американская певица и актриса Майли Сайрус полностью обнажилась на съемках журнала Perfect Magazine.

