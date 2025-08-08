Сенатор Грэм: Трамп готов к встрече с Путиным ради мира, как Рейган с Горбачевым

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в соцсети X ответил тем, кто критикует президента США Дональда Трампа за готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что глава государства делает это ради мира, чтобы завершить конфликт на Украине, и напомнил, что точно так же президент Рональд Рейган встречался с Михаилом Горбачевым, чтобы попытаться завершить холодную войну.

«Я уверен, что президент Трамп, как и Рейган, откажется от сделки, если Путин будет настаивать на плохих условиях. Удачи вам, господин президент, в ваших усилиях прекратить эту жестокую войну», — заявил Грэм. Он добавил, что весь мир должен поддерживать усилия американского лидера по разрешению украинского конфликта.

7 августа помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя итоги переговоров Путина со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом, отметил, что встреча президентов России и США уже согласована, а ее место выбрано, но будет раскрыто позже.

