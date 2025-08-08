Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали города Краснодарского края при помощи беспилотников. В населенных пунктах звучат сирены, очевидцы сообщают о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).
Также атакован аэропорт Сочи, самолеты вынуждены наматывать круги у воздушной гавани, чтобы избежать ЧП. Введен план «Ковер». В целях безопасности закрыли пограничный пункт пропуска между Россией и Абхазией на реке Псоу. Ограничения введены на пешеходном и транспортном переходе.
Как сообщает Mash, над Сочи сбили два дрона, один из которых был подавлен над поселком Лоо. При этом местные жители слышали не меньше шести взрывов над городом.
Полураздетые отдыхающие бегут в укрытия
В связи с украинской атакой сочинские пляжи срочно эвакуировали. Всех отдыхающих по громкоговорителю попросили покинуть пляжи. Также людей попросили уйти с открытых бассейнов.
Убегающие в укрытия в купальниках отдыхающие попали на видео.
«Санатории, отели и другие места размещения перемещают постояльцев в укрытия», — делятся подробностями очевидцы. Люди спрятались в подвалах и на парковках.
Сирены также звучат в Славянске-на-Кубани и Анапе. Горожане сообщают, что видели, как утром ПВО сбивала вражеские беспилотники.
Мэр предостерег граждан
Мэр Сочи Андрей Прошунин попросил горожан и гостей курорта сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
«Если вы живете рядом с береговой линией — ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления. Если вы стали очевидцем происходящего, воздержитесь от съемки и публикации в соцсетях», — написал он в Telegram.
Также он попросил сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала об опасной ситуации.