14:45, 8 августа 2025Россия

Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. Туристам пришлось в панике бежать с сочинского пляжа

Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали города Краснодарского края при помощи беспилотников. В населенных пунктах звучат сирены, очевидцы сообщают о работе систем противовоздушной обороны (ПВО).

Также атакован аэропорт Сочи, самолеты вынуждены наматывать круги у воздушной гавани, чтобы избежать ЧП. Введен план «Ковер». В целях безопасности закрыли пограничный пункт пропуска между Россией и Абхазией на реке Псоу. Ограничения введены на пешеходном и транспортном переходе.

Как сообщает Mash, над Сочи сбили два дрона, один из которых был подавлен над поселком Лоо. При этом местные жители слышали не меньше шести взрывов над городом.

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Полураздетые отдыхающие бегут в укрытия

В связи с украинской атакой сочинские пляжи срочно эвакуировали. Всех отдыхающих по громкоговорителю попросили покинуть пляжи. Также людей попросили уйти с открытых бассейнов.

Убегающие в укрытия в купальниках отдыхающие попали на видео.

«Санатории, отели и другие места размещения перемещают постояльцев в укрытия», — делятся подробностями очевидцы. Люди спрятались в подвалах и на парковках.

Сирены также звучат в Славянске-на-Кубани и Анапе. Горожане сообщают, что видели, как утром ПВО сбивала вражеские беспилотники.

Фото: Мария Смитюк / РИА Новости

Мэр предостерег граждан

Мэр Сочи Андрей Прошунин попросил горожан и гостей курорта сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

«Если вы живете рядом с береговой линией — ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления. Если вы стали очевидцем происходящего, воздержитесь от съемки и публикации в соцсетях», — написал он в Telegram.

Также он попросил сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала об опасной ситуации.

