20:41, 8 августа 2025

Директор Ивана Краско заявил о критическом состоянии актера

Директор Краско заявил, что артист перестал есть и пить самостоятельно
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Директор актера Ивана Краско Вячеслав Смородинов прокомментировал госпитализацию артиста в реанимацию. Об этом он рассказал в интервью изданию «СтарХит».

По словам Смородинова, сейчас медики решают, стоит ли проводить Краско операции.

«Он не ест, не пьет сам, все через зонд. Сейчас врачи решают, потому что оперировать опасно — он не выдержит наркоз, сами понимаете, возраст», — сообщил продюсер.

Также он добавил, что пока рано говорить о том, что болезнь Краско может привести его к кончине, ведь артист уже пережил два инсульта и инфаркт. «Ивана Иванович сильный дядька», — добавил Вячеслав.

Ранее Смородинов назвал музой актера его 30-летнюю сиделку Дарью Пашкову.

