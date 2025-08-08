Силовые структуры
12:07, 8 августа 2025Силовые структуры

Глава УК напал на недовольных жильцов с пистолетом и баллончиком в российском регионе

В Петербурге задержали главу управляющей компании, напавшего на жильцов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге полиция задержала 69-летнего председателя управляющей компании дома в Калининском районе, напавшего на жильцов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным полицейских, между парой жильцов и главой УК произошел словесный конфликт, во время которого последний распылил газовый баллончик в мужчину и выстрелил из сигнального пистолета в сторону женщины. Потерпевшим потребовалась медицинская помощь: у женщины зафиксирована травма груди, у мужчины — множественные ушибы.

Главу УК доставили в отдел полиции, у него изъяли пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что суд определил наказание для устроивших перестрелку в российском городе мигрантов.

