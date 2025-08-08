Главаря кровожадной банды «Желтых хризантем» оправдали по новому делу в Москве

В Москве суд оправдал главаря банды хризантем Балихина по делу об убийствах

Московский областной суд оправдал главаря одной из самых жестоких группировок Москвы «Желтые хризантемы» Сергея Балихина по новому делу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Балихину вменяли разбой, совершенный организованной группой с причинением тяжкого вреда здоровью, и расправу над двумя или более людьми, совершенную группой лиц. Однако коллегия присяжных признала его невиновным.

Главаря банды осудили на пожизненный срок в 2014 году за расправу над 8 людьми, бандитизм, разбойные нападения и незаконный оборот оружия. Однако после года колонии он стал признаваться в новых преступлениях.

Банда получила название «Желтые хризантемы», потому что Балихин отправлялся на преступления с букетом хризантем — в них он прятал пистолет. Известно, что члены банды известны расправлялись со своими жертвами с особой жестокостью.