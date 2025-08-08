Силовые структуры
14:59, 8 августа 2025
Силовые структуры

Главаря кровожадной банды «Желтых хризантем» оправдали по новому делу в Москве

В Москве суд оправдал главаря банды хризантем Балихина по делу об убийствах
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СК РФ

Московский областной суд оправдал главаря одной из самых жестоких группировок Москвы «Желтые хризантемы» Сергея Балихина по новому делу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Балихину вменяли разбой, совершенный организованной группой с причинением тяжкого вреда здоровью, и расправу над двумя или более людьми, совершенную группой лиц. Однако коллегия присяжных признала его невиновным.

Главаря банды осудили на пожизненный срок в 2014 году за расправу над 8 людьми, бандитизм, разбойные нападения и незаконный оборот оружия. Однако после года колонии он стал признаваться в новых преступлениях.

Банда получила название «Желтые хризантемы», потому что Балихин отправлялся на преступления с букетом хризантем — в них он прятал пистолет. Известно, что члены банды известны расправлялись со своими жертвами с особой жестокостью.

    Все новости