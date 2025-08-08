Бывший СССР
Лукашенко рассказал о звонке от Путина в день начала СВО на Украине

Лукашенко заявил, что не знал о начале СВО заранее
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не был осведомлен о начале специальной военной операции (СВО) заранее. Об этом белорусский лидер рассказал в интервью журналисту Time Саймону Шустеру, полную версию публикует информагентство БелТА на YouTube-канале.

«Конечно нет. И вы не знали, и я не знал, американцы предполагали, украинцы не верили», — ответил Лукашенко на вопрос журналиста, знал ли он о начале СВО на Украине заранее.

Президент Белоруссии заявил, что о спецоперации он узнал из заявления российского лидера Владимира Путина, уточнив, что в тот же момент получил от него личный звонок.

В интервью Лукашенко также подтвердил готовность Белоруссии организовать переговоры Владимира Путина, президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Он отметил, что украинский конфликт будет исчерпан, если переговоры будут проведены разумно.

