Лукашенко подтвердил готовность организовать переговоры Путина, Зеленского и Трампа

Лукашенко готов организовать переговоры Путина, Зеленского и Трампа
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов организовать переговоры своего коллеги Владимира Путина, президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью Time.

«Заранее давайте определимся: к примеру, город-герой Минск, Стамбул, Женева. Определились — через месяц будет эта встреча (...) Если придем к согласию по проекту документа какого-то, приглашаем Зеленского, Лукашенко, Петрова, Сидорова… Это будет выглядеть достойно», — заявил Лукашенко.

Лукашенко добавил, что если разумно провести переговоры, то Россия и Украина более не будут воевать.

В том же интервью Александр Лукашенко заявил, что не был осведомлен о начале специальной военной операции (СВО) заранее.

