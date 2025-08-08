Бывший СССР
Командир штурмовиков оценил боеспособность частей ВСУ под Часовым Яром

Алевтина Запольская
Фото: Michael Brochstein / Globallookpress.com

После освобождения Часова Яра подразделения Армии России могут наступать, как в сторону Константиновки, так и по направлению к Славянско-Краматорской агломерации. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал командир штурмовой роты добровольческого отряда «Русь» с позывным Миссионер.

По его словам, оборонявшие город бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) серьезно утратили в боеспособности и испытывают острейшую нехватку личного состава.

«Противник истощен. Кончаются боеприпасы, людей не хватает. Осталось немного — вопрос месяцев, и это скажется на всем фронте. Мы адаптировались к этой войне. А они — нет», — сказал Миссионер.

При этом штурмовик признал, что продвижение не будет легким ни по одному из этих направлений. Войскам преодолевать фортификации и минные поля, которые противник создавал заранее.

Ранее стало известно что российский штурмовик выжил после удара 24 FPV-дронов и одной тяжелой «Бабы-яги». Сейчас он проходит реабилитацию после лечения в госпитале.

    Все новости