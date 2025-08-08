Забота о себе
08:30, 8 августа 2025Забота о себе

Объяснена причина плача и смеха некоторых женщин после оргазма

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

Сексолог Стефани Сейтц объяснила, почему некоторые женщины плачут или смеются после достижения оргазма. Ее слова приводит издание Metropoles.

«Оргазм — это не только физическое, но и эмоциональное наслаждение. Во время него в организме происходит настоящий нейрохимический шторм: в большом количестве вырабатываются гормоны дофамин, окситоцин, серотонин. Мозг словно погружается в удовольствие, а тело реагирует так, как может», — рассказала Сейтц.

По ее словам, смех и плач после оргазма являются закономерной формой эмоционального высвобождения. Однако такая реакция женщины иногда может напугать партнера. Чтобы этого не произошло, необходимо разговаривать с ним о своих чувствах в такие моменты, поскольку близость строится не только на прикосновениях, но и на открытости, заключила специалистка.

Ранее врач Вера Сережина предупредила об опасности занятия сексом в жару. По ее словам, высокие температуры повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

