Объяснена причина плача и смеха некоторых женщин после оргазма

Сексолог Стефани Сейтц объяснила, почему некоторые женщины плачут или смеются после достижения оргазма. Ее слова приводит издание Metropoles.

«Оргазм — это не только физическое, но и эмоциональное наслаждение. Во время него в организме происходит настоящий нейрохимический шторм: в большом количестве вырабатываются гормоны дофамин, окситоцин, серотонин. Мозг словно погружается в удовольствие, а тело реагирует так, как может», — рассказала Сейтц.

По ее словам, смех и плач после оргазма являются закономерной формой эмоционального высвобождения. Однако такая реакция женщины иногда может напугать партнера. Чтобы этого не произошло, необходимо разговаривать с ним о своих чувствах в такие моменты, поскольку близость строится не только на прикосновениях, но и на открытости, заключила специалистка.

