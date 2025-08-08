Мир
12:41, 8 августа 2025

Раскрыта работа США и НАТО над новой системой продажи оружия для помощи Украине

СNN: Пентагон и НАТО создают систему продажи оружия Европе для помощи Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министерство обороны США также сотрудничает с НАТО в разработке новой системы продажи оружия европейским союзникам, которое затем может быть поставлено на Украину. Об этом сообщает СNN со ссылкой на источники.

По данным издания, механизм создаст банковский счет НАТО, на который союзники смогут переводить деньги для закупки оружия у США. «В рамках этой системы Украина напрямую направит НАТО список желаемого оружия и техники, а американский генерал Алексус Гринкевич, нынешний глава Европейского командования США и военных операций союзников НАТО, определит, имеются ли у США достаточные запасы для продажи, прежде чем передать этот список европейским партнерам для потенциальной покупки», — пишет CNN.

Источники рассказали CNN, что союзники по НАТО работают над привлечением начального капитала в размере 10 миллиардов долларов для финансирования закупок оружия для Украины. Также для более быстрой помощи Киеву некоторые страны согласились согласились направлять собственные поставки непосредственно на Украину и ждать, пока США их восполнят.

Ранее стало известно, что Дания, Норвегия и Швеция оплатят один из первых пакетов военной помощи Украине в рамках новой инициативы США и НАТО. Сообщается, что всего страны внесут около пяти миллиардов норвежских крон (около 430,2 миллиардов долларов) в рамках инициативы.

