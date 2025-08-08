Путешествия
Раскрыты подробности дела об изнасиловании семидесятилетней женщины в Индии

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: TK Kurikawa / Shutterstock / Fotodom

Раскрыты подробности дела семидесятилетней путешественницы, которую изнасиловали в отеле Индии. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

По данным источника, вдова из Махараштры приехала с семьей в Пахалгам, чтобы отдохнуть и посетить Кашмир. Однако во время отпуска она подверглась истязанию со стороны молодого человека.

Обвиняемый проник в номер ее отеля и не только надругался над ней, но и нанес телесные травмы. Нападение было настолько жестоким, что жертва не могла сидеть и двигаться, а также испытывала боль в течение нескольких дней.

Находящийся под следствием мужчина ходатайствовал об освобождении под залог, утверждая, что полиция затаила личную неприязнь к нему и его отцу, поэтому его ложно обвинили. Однако главный судья Анантнага Тахир Куршид Райна отклонил ходатайство.

В опубликованном постановлении суда Райна раскритиковал не только обвиняемого, но и общество. «Это не единичный акт, а отражение высшей степени развращенности и больного менталитета, царящего в обществе. Мы должны склонить головы от стыда и провести серьезный самоанализ относительно того, за что мы боролись, и почему теперь все рухнуло», — подчеркнул судья.

Ранее сообщалось, что туристка находилась в гостинице Пахалгама, когда неизвестный ворвался к ней в комнату, закрыл ей рот одеялом и надругался над ней. Вскоре подозреваемый был задержан — им оказался мужчина по имени Зубайр Ахмед.

