Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:23, 8 августа 2025Силовые структуры

Расправившегося с женой военного задержали спустя три дня

В Челябинске спустя три дня поймали военного, который задушил жену и сбежал
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Челябинской области полицейские задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в расправе над женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

Преступника искали три дня. Весь личный состав гарнизона полиции и всех правоохранителей региона привлекли к розыску. В настоящее время с подозреваемым проводятся процессуальные действия.

6 августа военный задушил супругу и сбежал, уточняет Life.ru. Пара прожила вместе десять лет. Соседи описывали семью как обычную и спокойную, с двумя детьми.

Ранее стало известно, что задержанный уже был судим за вандализм. После расправы сотрудники полиции массово проверяли все машины в микрорайоне, где жил мужчина. На выезде из города были выставлены посты. Власти поселка Чурилово призвали население не подходить к мужчине самостоятельно, а сразу сообщать о нем в полицию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина массового смертельного отравления чачей на российском курорте. «Паленый» алкоголь доставлялся по всей стране

    В России запустили уникальный проект

    К продаже Индии российской Т-14 «Арматы» появились вопросы в США

    Следователи попросили заочно арестовать российского писателя Дмитрия Быкова

    Павлюченко назвал футболиста лучше Месси и Роналду

    Пашинян процитировал Библию перед встречей с Трампом и Алиевым

    Россиянка похитила сотни тысяч рублей на строительстве туристического объекта

    В ЕС заявили о необходимости встречи с Путиным

    Стало известно о смерти пилота вертолета прямо во время рейса в российском регионе

    Наказанная за слово «хохол» россиянка прокомментировала решение суда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости