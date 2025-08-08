Расправившегося с женой военного задержали спустя три дня

В Челябинске спустя три дня поймали военного, который задушил жену и сбежал

В Челябинской области полицейские задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в расправе над женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

Преступника искали три дня. Весь личный состав гарнизона полиции и всех правоохранителей региона привлекли к розыску. В настоящее время с подозреваемым проводятся процессуальные действия.

6 августа военный задушил супругу и сбежал, уточняет Life.ru. Пара прожила вместе десять лет. Соседи описывали семью как обычную и спокойную, с двумя детьми.

Ранее стало известно, что задержанный уже был судим за вандализм. После расправы сотрудники полиции массово проверяли все машины в микрорайоне, где жил мужчина. На выезде из города были выставлены посты. Власти поселка Чурилово призвали население не подходить к мужчине самостоятельно, а сразу сообщать о нем в полицию.