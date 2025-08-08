Силовые структуры
14:01, 8 августа 2025Силовые структуры

Россиянин несколько лет насиловал малолетних дочерей

В Воронеже осудили мужчину, несколько лет насиловавшего малолетних дочерей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Воронеже осудили мужчину, несколько лет насиловавшего малолетних дочерей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как установил суд, в период с декабря 2021 года по апрель 2024 года осужденный в своем доме в городе Борисоглебск регулярно насиловал своих малолетних дочерей 2014 и 2018 годов рождения. В мае 2024 года одна из пострадавших рассказала об этом своему деду, который сразу обратился в правоохранительные органы.

Фигуранта задержали и избрали ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие опросило свидетелей и пострадавших. Были проведены необходимые экспертизы и собрана достаточная доказательная база.

Суд приговорил мужчину к 18 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Также запретил заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на десять лет. С осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей.

Осужденному назначено принудительное лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания.

Ранее сообщалось, что познакомившегося со школьником в Roblox педофила приговорили в российском городе.

