Россиянин за рулем автомобиля насмерть сбил мужчину на инвалидной коляске и попал на видео

Россиянин за рулем автомобиля в Оренбурге насмерть сбил мужчину на инвалидной коляске и попал на видео. Видеозапись происшествия опубликовало издание «Урал56.ру» в Telegram.

На кадрах седан отечественного производства на большой скорости совершает обгон справа. Затем он по диагонали пересекает дорожное полотно и сбивает инвалида-колясочника.

Видео было снято на выезде из города. Издание отмечает, что мужчина на коляске каждое утро сидит на обочине и просит подаяние. Спасти его не удалось.

