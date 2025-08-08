Россия
11:38, 8 августа 2025Россия

Россиянин за рулем автомобиля насмерть сбил мужчину на инвалидной коляске и попал на видео

Под Оренбургом машина влетела в инвалида-колясочника, ДТП сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Россиянин за рулем автомобиля в Оренбурге насмерть сбил мужчину на инвалидной коляске и попал на видео. Видеозапись происшествия опубликовало издание «Урал56.ру» в Telegram.

На кадрах седан отечественного производства на большой скорости совершает обгон справа. Затем он по диагонали пересекает дорожное полотно и сбивает инвалида-колясочника.

Видео было снято на выезде из города. Издание отмечает, что мужчина на коляске каждое утро сидит на обочине и просит подаяние. Спасти его не удалось.

Ранее в Нижегородской области поезд протаранил автомобиль на железнодорожном переезде. О причинах ДТП не сообщалось.

