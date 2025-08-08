Культура
Shaman и Лепс устроили концерт в пробке на Крымском мосту

Shaman и Лепс устроили концерт в пробке на Крымском мосту и попали на видео
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

«Крымский мост | Новости Крыма» / Telegram

Российские исполнители Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Григорий Лепс попали в пробку на Крымском мосту вместе с остальными водителями, вышли из машины и устроили импровизированный концерт. Их сняли на видео, его выложил Telegram-канал «Крымский мост | Новости Крыма».

«Shaman и Лепс дают концерт тем, кто стоит в пробке у Крымского моста», — говорится в сообщении. Музыканты пританцовывали под музыку, звучащую из машины, вокруг них собралась толпа зрителей.

