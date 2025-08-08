Туристы со всей России съехались в Новосибирск ради одного необычного музея

Новосибирск побил рекорд по числу туристов благодаря музею смерти

Поток туристов в Новосибирск в 2025 году вырос в полтора раза: за полгода регион принял более 1,5 миллиона человек. Город уверенно возглавил рейтинг популярных направлений в Сибири, и немалую роль в этом сыграл необычный музей, куда люди приезжают со всей страны.

Речь идет о Музее мировой погребальной культуры, который находится на территории Парка памяти при крематории. Это единственный в России музей, посвященный смерти, и, вопреки ожиданиям, он притягивает не мрачной атмосферой, а глубоким культурным и образовательным подходом.

Экспозиции рассказывают, как с уходом из жизни прощаются в разных странах мира. Здесь можно не только увидеть редкие артефакты, но и послушать лекции патологоанатомов, искусствоведов и других специалистов, а еще пройтись по местным кладбищам с экскурсоводом.

«Цель визита в наш город — посещение Музея мировой погребальной культуры. Мы это видим по отзывам, и каждый второй посетитель — иногородний», — рассказали в пресс-службе музея.

По словам директора Бориса Якушина, сюда приходят и взрослые, и подростки. Особенно много студентов, среди которых много будущих медиков, юристов, психологов. При этом дети, отметил он, неожиданно легко воспринимают тему смерти.

«Они воспринимают тему смерти совершенно иначе, без тех страхов, которые есть у взрослых. Детей не пугает тема, а вот взрослые часто стараются избегать разговоров на эту тему», — отметил он.

Тем временем музей продолжает развиваться и готовит расширение экспозиции. В планах подготовить новые выставки и совместные проекты с культурными и образовательными организациями города.

