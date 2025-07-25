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19:40, 25 июля 2025Моя страна

В российском музее изобрели парфюм с запахом древних эпох

В Музее пермских древностей изобрели ароматы, вдохновленные прошлым планеты
Алина Черненко

Фото: freepic.diller / Freepik

В Музее пермских древностей совместно с парфюмером Екатериной Овчинниковой изобрели ароматы, вдохновленные доисторическим прошлым планеты Земля. Об этом говорится на странице российского учреждения культуры «ВКонтакте».

Попробовать запахи древних эпох гости смогут на экскурсии, которая состоится 27 июля в 17:00. «Есть такое понятие, как ольфакторная (обонятельная — прим. "Ленты.ру") память. Это когда мы почуяли запах когда-то давно, а может, и недавно, но теперь это место или человек ассоциируется у нас именно с этим», — рассказала экскурсовод Анна Гагарина.

Сотрудница музея пояснила, что они с коллегами решили провести эксперимент и выяснить, можно ли с помощью ольфакторной памяти понять, чем пахнет древний океан, которому 400 миллионов лет, древний лес или время, когда по Земле ходили огромные слоны.

Ранее россияне назвали самые ужасные ароматы парфюма. В список вошли запах протухшего сыра, сырой земли, дыма, ладана, табака, а также концентрированные цитрусовые ароматы.

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