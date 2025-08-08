Бывший СССР
12:27, 8 августа 2025

Украинец попытался сбежать из страны на параплане и попался

Пограничники задержали пытавшегося сбежать из страны на параплане украинца
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: wolfness72 / Shutterstock / Fotodom

На Украине пограничники задержали мужчину, пытавшегося сбежать из страны на параплане. Об этом сообщила Государственная пограничная служба республики в своем Telegram-канале.

«Авиарейс в Молдову отменен: задержан "пилот" без документов. 48-летний житель Хмельницкой области решил пересечь границу на параплане, купленном в интернете за 500 евро (около 46 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»)», — рассказали в ведомстве.

Как отметили пограничники, украинец планировал лететь без документов и навигации, определяя курс «на глаз». Нарушителя задержали возле Могилев-Подольского, на границе с Молдавией, и привлекли к административной ответственности.

Ранее на Украине военкомы во время рейса забрали водителя пассажирского автобуса, следовавшего в Германию. Как рассказала представительница компании-перевозчика, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) могут забрать даже забронированных сотрудников.

