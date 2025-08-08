В российском регионе увеличили выплаты для новобранцев СВО

В Татарстане выплаты для участников СВО увеличили до 3,1 миллиона рублей

В Татарстане увеличили выплаты для участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Новобранцам, которые заключат контракт с Минобороны России, будут платить 3,1 миллиона рублей, передает РИА Новости.

Ранее суммарные выплаты добровольцам СВО в российском регионе составляли 2,8 миллиона рублей, из которых 2,1 миллиона рублей выплачивала республика, еще 300 тысяч рублей — муниципалитеты, а 400 тысяч рублей были федеральной частью выплат.

Теперь власти республики будут платить участникам СВО 2,7 миллиона рублей. Решение принял глава Татарстана Рустам Минниханов.

Уточняется, что если потенциальные контрактники приедут в республику из других регионов, то им оплатят дорогу, проживание и питание.

Ранее в Новосибирской области вдвое увеличили выплату за заключение контракта с Минобороны и отправку в зону проведения СВО. Новобранцам выплатят суммарно 2 миллиона рублей.