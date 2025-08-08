Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:04, 8 августа 2025Россия

В российском регионе увеличили выплаты для новобранцев СВО

В Татарстане выплаты для участников СВО увеличили до 3,1 миллиона рублей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В Татарстане увеличили выплаты для участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Новобранцам, которые заключат контракт с Минобороны России, будут платить 3,1 миллиона рублей, передает РИА Новости.

Ранее суммарные выплаты добровольцам СВО в российском регионе составляли 2,8 миллиона рублей, из которых 2,1 миллиона рублей выплачивала республика, еще 300 тысяч рублей — муниципалитеты, а 400 тысяч рублей были федеральной частью выплат.

Теперь власти республики будут платить участникам СВО 2,7 миллиона рублей. Решение принял глава Татарстана Рустам Минниханов.

Уточняется, что если потенциальные контрактники приедут в республику из других регионов, то им оплатят дорогу, проживание и питание.

Ранее в Новосибирской области вдвое увеличили выплату за заключение контракта с Минобороны и отправку в зону проведения СВО. Новобранцам выплатят суммарно 2 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вооруженные грабители украли миллионы из отделения «Почты России» в Москве. Как им удался этот налет?

    Минздрав проверит приехавших на вызов к отравившимся смертельной чачей россиянкам медиков

    В российском регионе увеличили выплаты для новобранцев СВО

    Путин обсудил с лидерами стран СНГ мирное урегулирование на Украине

    Водонаева побывала в США и пожаловалась на испражняющийся на улицах «наркобиомусор»

    На Западе дали оценку российскому Су-35 в СВО

    В России запустили уникальный проект

    Российская певица назвала Кадышеву фриком и раскритиковала ее фанатов

    Стало известно о введенном в регионе России запрете на ношение никаба в школах

    Пентагон одобрил возвращение США переданного Украине оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости