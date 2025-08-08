Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:53, 8 августа 2025Мир

Великобритания захотела улучшить отношения с одной страной

Bloomberg: Британия пытается улучшить отношения с Зимбабве ради доступа к литию
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Philimon Bulawayo / Reuters

Правительство Великобритании пытается улучшить отношения с Зимбабве, чтобы получить доступ к запасам лития страны. Такое мнение выразил старший аналитик по Африке в консалтинговой компании Pangea-Risk Зайнаб Хусен, его слова приводит агентство Bloomberg.

«Возобновление сотрудничества Великобритании с Зимбабве отражает не только дипломатическую оттепель, но и свидетельствует о стратегическом интересе королевства к критически важным минералам, в частности, литию», — указал эксперт.

Посольство Великобритании в Хараре отметило, что Лондон «прилагает все усилия» для увеличения объемов торговли и инвестиций «ради взаимной выгоды». В частности, речь идет о потенциальных сделках с Зимбабве на сумму 1 миллиард долларов в таких секторах, как сельское хозяйство, финансы, телекоммуникации, возобновляемые источники энергии и добыча критически важных полезных ископаемых.

11 июня британский министр по делам Африки лорд Рэй Коллинз провел переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Это стало редкой встречей официальных лиц двух стран после многих лет ухудшения отношений между государствами.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина массового смертельного отравления чачей на российском курорте. Паленый алкоголь доставлялся по всей стране

    Великобритания захотела улучшить отношения с одной страной

    Внука культового актера задержали за нападение на женщину

    Стало известно о готовности Украины пойти на уступки ради перемирия

    Обновился рейтинг Путина среди россиян

    В Индии высказались о прекращении закупок российской нефти

    В ВСУ начали использовать самокаты

    Россиян предупредили о риске опасного заболевания из-за арбуза

    ChatGPT начал предлагать пользователям «бредовые» идеи и сводить их с ума

    Астероид пролетел над российским регионом и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости