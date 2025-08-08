Великобритания захотела улучшить отношения с одной страной

Bloomberg: Британия пытается улучшить отношения с Зимбабве ради доступа к литию

Правительство Великобритании пытается улучшить отношения с Зимбабве, чтобы получить доступ к запасам лития страны. Такое мнение выразил старший аналитик по Африке в консалтинговой компании Pangea-Risk Зайнаб Хусен, его слова приводит агентство Bloomberg.

«Возобновление сотрудничества Великобритании с Зимбабве отражает не только дипломатическую оттепель, но и свидетельствует о стратегическом интересе королевства к критически важным минералам, в частности, литию», — указал эксперт.

Посольство Великобритании в Хараре отметило, что Лондон «прилагает все усилия» для увеличения объемов торговли и инвестиций «ради взаимной выгоды». В частности, речь идет о потенциальных сделках с Зимбабве на сумму 1 миллиард долларов в таких секторах, как сельское хозяйство, финансы, телекоммуникации, возобновляемые источники энергии и добыча критически важных полезных ископаемых.

11 июня британский министр по делам Африки лорд Рэй Коллинз провел переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Это стало редкой встречей официальных лиц двух стран после многих лет ухудшения отношений между государствами.