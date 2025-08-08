Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:09, 8 августа 2025Бывший СССР

Военкор назвал последствия ночных ударов по Украине

Военкор Котенок: «Герани» нанесли удары по Киевской, Одесской и Сумской областям
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Армия России нанесли удары по Киевской, Одесской и Сумской областям с помощью дронов-камикадзе типа «Герань». Об этом рассказал российский военкор Юрий Котенок.

«Из подтвержденных попаданий — нефтебаза "Свитанок Ойл Трейд" в населенном пункте Нерубайское под Одессой. Предварительно, также прилетело по промзоне предприятия "СумыХимПром" в Сумах», — написал военкор.

Как отметил Котенок, предприятие «СумыХимПром», которое работает в интересах ВПК Украины, уже подвергалось ударам летом 2024 года.

В ночь на 8 августа БПЛА-камикадзе «Герань-2» атаковали также объекты на территории Харькова и области. После поражения целей начались пожары.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вооруженные грабители украли миллионы из отделения «Почты России» в Москве. Как им удался этот налет?

    Воспитательную беседу сторонников «Русской общины» с «баем» мигрантов попала на видео

    В России высказались о компромиссах на переговорах по Украине

    Две россиянки столкнули подругу с лестницы и задушили

    49-летняя Джованна Антонелли обнажила ягодицы на пляже

    Cборная России по футболу сыграет с Ираном

    В России заявили о растущей роли США на Кавказе

    Обнаружен человек с зарплатой в 250 миллионов долларов

    В аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты впервые с момента открытия

    В России запустили уникальный проект

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости