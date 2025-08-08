Военкор назвал последствия ночных ударов по Украине

Военкор Котенок: «Герани» нанесли удары по Киевской, Одесской и Сумской областям

Армия России нанесли удары по Киевской, Одесской и Сумской областям с помощью дронов-камикадзе типа «Герань». Об этом рассказал российский военкор Юрий Котенок.

«Из подтвержденных попаданий — нефтебаза "Свитанок Ойл Трейд" в населенном пункте Нерубайское под Одессой. Предварительно, также прилетело по промзоне предприятия "СумыХимПром" в Сумах», — написал военкор.

Как отметил Котенок, предприятие «СумыХимПром», которое работает в интересах ВПК Украины, уже подвергалось ударам летом 2024 года.

В ночь на 8 августа БПЛА-камикадзе «Герань-2» атаковали также объекты на территории Харькова и области. После поражения целей начались пожары.