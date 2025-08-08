Военкор Стешин: Конфликт на Украине может закончиться так же, как в Грузии

Конфликт на Украине может закончиться так же, как война в Грузии в 2008 году. Об этом заявил российский военкор Дмитрий Стешин KP.RU.

«Кончится это, наверняка, тем же, чем и в 2008-м. Тогда Запад нашел в себе силы признать, что неправ. Это не говорилось публично, но звезда Саакашвили быстро закатилась. И даже с грузинами, худо-бедно, но мы помирились», — написал военкор.

Он добавил, что отношения с Грузией наладились, поскольку Запад «отполз оставив в покое Россию и Грузию», и назначив в Украину в качестве новой сакральной жертвы.

Ранее президент России Владимир Путин созвонился с коллегами из Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым. Лидеры обсудили процесс мирного урегулирования конфликта на Украине. Отмечается, что президент Узбекистана в ходе беседы выразил поддержку процессу мирного урегулирования конфликта на Украине.