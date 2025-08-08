Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:17, 8 августа 2025Бывший СССР

Военкор предрек грузинский вариант окончания украинского конфликта

Военкор Стешин: Конфликт на Украине может закончиться так же, как в Грузии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Karol Serewis / Globallookpress.com

Конфликт на Украине может закончиться так же, как война в Грузии в 2008 году. Об этом заявил российский военкор Дмитрий Стешин KP.RU.

«Кончится это, наверняка, тем же, чем и в 2008-м. Тогда Запад нашел в себе силы признать, что неправ. Это не говорилось публично, но звезда Саакашвили быстро закатилась. И даже с грузинами, худо-бедно, но мы помирились», — написал военкор.

Он добавил, что отношения с Грузией наладились, поскольку Запад «отполз оставив в покое Россию и Грузию», и назначив в Украину в качестве новой сакральной жертвы.

Ранее президент России Владимир Путин созвонился с коллегами из Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым. Лидеры обсудили процесс мирного урегулирования конфликта на Украине. Отмечается, что президент Узбекистана в ходе беседы выразил поддержку процессу мирного урегулирования конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо вообще прекратить стрельбу». Что предложил Лукашенко для достижения перемирия между Россией и Украиной?

    «Москву-Сити» забили до отказа

    Туристы застряли на высоте после обрыва канатной дороги на российском курорте

    Обвиняемый в мошенничестве российский адвокат сделал заявление в суде

    У фитнес-батончиков обнаружилась скрытая опасность

    США отказались признавать Палестину и заявили о необходимости уничтожения ХАМАС

    Названый положенцем от вора в законе Шишкана высказался о своем криминальном статусе

    Памела Андерсон назвала любимый непристойный наряд для свиданий

    В Банке России заявили об отсутствии дефляции

    Российскую скрипачку наказали за спонсирование экстремистской организации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости