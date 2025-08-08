Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 8 августа 2025Ценности

Жена Канье Уэста показала грудь в откровенном боди

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @biancacensori

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори показала откровенное фото. На соответствующую публикацию в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание Page Six.

Жена скандального американского рэпера Канье Уэста поделилась с фанатами фото (на момент написания новости оно было удалено), на котором предстала в боди цвета метталик и колготках. При этом изделие было оформлено глубоким V-образным вырезом, подчеркивающим грудь знаменитости.

Ранее сообщалось, что в сети появились снимки Цензори до встречи с Уэстом. Тогда журналисты TMZ удивились внешности дизайнера, поскольку они не привыкли видеть на ней так много одежды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прокомментировал условия встречи с Путиным

    Жена Канье Уэста показала грудь в откровенном боди

    Российский боец спас транспорт с боеприпасами от БПЛА ВСУ

    В Нидерландах оценили способность ЕС завершить украинский конфликт

    Глава американской разведки признала возможность существования инопланетян

    В Госдуме высказались о возможной встрече Путина и Трампа

    В российском регионе в ДТП с автобусом пострадали пять человек

    Россия предложила Индии скидку для продолжения поставок нефти

    Дачников предостерегли от одного действия в августе

    Shaman и Лепс устроили концерт в пробке на Крымском мосту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости