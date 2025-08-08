Жена Канье Уэста показала грудь в откровенном боди

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори показала откровенное фото. На соответствующую публикацию в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание Page Six.

Жена скандального американского рэпера Канье Уэста поделилась с фанатами фото (на момент написания новости оно было удалено), на котором предстала в боди цвета метталик и колготках. При этом изделие было оформлено глубоким V-образным вырезом, подчеркивающим грудь знаменитости.

Ранее сообщалось, что в сети появились снимки Цензори до встречи с Уэстом. Тогда журналисты TMZ удивились внешности дизайнера, поскольку они не привыкли видеть на ней так много одежды.