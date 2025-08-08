Культура
Звезду «Каменской» признали иноагентом

Уехавшую из России звезду «Каменской» Оксану Мысину признали иностранным агентом
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов актрису и режиссера Оксану Мысину. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточнил Минюст, звезду сериала «Каменская», которая родилась на территории Украины, уличили в распространении недостоверных сведений о политике и решениях российских органов власти, критике специальной военной операции и способствовании «формированию негативного образа Вооруженных сил РФ».

В ведомстве также отметили, что артистка уже несколько лет проживает за пределами России.

Ранее стало известно, что Минюст внес в список иноагентов писательницу Людмилу Улицкую, кинорежиссера Илью Хржановского и публициста Сергея Медведева (признаны Минюстом России иностранными агентами).

