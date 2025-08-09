9 августа по всей планете отмечают Международный день коренных народов мира, а в отдельных странах — национальные и государственные торжества. Например, в Японии — День объятий, а в Канаде — День миротворцев. Подробнее о памятных датах, приметах и знаменитых именинниках 9 августа — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День победы русского флота над шведами у мыса Гангут

Сражение у мыса Гангут (полуостров Ханко) в Финском заливе в 1714 году стало первой морской победой русского флота под командованием императора Петра I в ходе Северной войны. Флоту удалось обеспечить свободный выход к Балтийскому морю и оказывать поддержку русским войскам, расположенным в Финляндии. Помимо этого, боевые действия были перенесены на территорию противника — в Швецию.

Праздник в честь памятной даты был учрежден в 1995 году и с тех пор отмечается ежегодно.

Праздники в мире

Мeждунapoдный дeнь кoвopкингa

Коворкинг — это пространство, где работают люди с самой разной занятостью. Многие компании организуют такие коллективные офисы, чтобы у сотрудников была возможность общаться между отделами и вместе решать сложные задачи. Также коворкингом можно назвать пространства, где работают фрилансеры и сотрудники разных компаний на удаленке.

Создание данной концепции приписывают инженеру-программисту Брэду Нойбергу. 9 августа 2005 года в своем блоге он пригласил свободных духом, творческих людей объединиться в сообщество. Так появилось первое официальное пространство для коворкинга San Francisco Coworking Space.

Фото: Shridhar Gupta / Unsplash

Мeждунapoдный дeнь кopeнныx нapoдoв миpa

Коренными называют народы, проживавшие на определенных землях до того, как туда пришли переселенцы из других мест. В России большая часть коренных народов живет в Сибири, на Севере и Дальнем Востоке.

В мире насчитывается около 480 миллионов представителей коренных народов, что равно примерно 5 процентам населения Земли. При этом такие люди часто сталкиваются с дискриминацией, чувствительностью к заболеваниям и отсутствием доступа к медицинской помощи, а также вынужденными переездами и голодом. Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам коренных народов, ООН в 1994 году учредила специальный день.

Фото: Adriano Machado / Reuters

Какие еще праздники отмечают в мире 9 августа

Всемирный день книголюбов;

День воздушных поцелуев;

День защиты леса от пожара в США;

День миротворцев в Канаде.

Какой церковный праздник 9 августа

День памяти великомученика Пантелеимона целителя

Пантелеимон вырос в семье знатного язычника в Никомидии. Он получил хорошее медицинское образование, после чего стал придворным врачом императора Максимиана. Однажды Пантелеймона пригласил к себе христианский священник — он давно наблюдал за юношей, который часто проходил мимо дома. После беседы об истинах христианской веры Пантелеимон решил принять крещение.

Своим благочестием юноша заслужил дар молитвой исцелять болезни. Слава о его мастерстве быстро разнеслась по округе. От зависти другие врачи донесли на Пантелеимона императору. Максимиан долго пытался заставить молодого целителя отречься от Христа. Получив очередной отказ, правитель предал святого мукам, а затем казнил. По преданию, когда святому отсекли голову, из раны вместе с кровью истекло молоко, а маслина, к которой привязали Пантелеимона, зацвела и принесла целительные плоды.

Какие еще церковные праздники отмечают 9 августа

День памяти блаженного Николая Кочанова;

День памяти преподобного Германа Аляскинского;

День памяти святителя Иоасафа Скрипицына;

День памяти преподобной Анфисы Мантинейской;

День памяти равноапостольного Климента;

День памяти священномученика Амвросия (Гудко);

День памяти Платона Горных.

Приметы на 9 августа

В день Пантелеимона-целителя нужно собирать травы, считается, что в этот день их целебные свойства усиливаются;

Считать мелочь в этот день — к проблемам с деньгами на целый год;

Куры роются в сене — к хорошей погоде;

Иволги кричат — к дождю.

Кто родился 9 августа

Статус суперзвезды Уитни Хьюстон приобрела в начале 1990-х, после выхода фильма «Телохранитель». Для этой картины певица исполнила песню I Will Always Love You, ставшую самым продаваемым женским синглом в истории. По сей день Уитни Хьюстон считается одной из самых коммерчески успешных исполнительниц в мире, еще при жизни ее занесли в Книгу рекордов Гиннесса как артистку с наибольшим количеством премий.

Фото: Andrew Winning / Reuters

Джиллиан Андерсон — американо-британская актриса, получившая широкую известность благодаря роли агента ФБР Даны Скалли в научно-фантастическом сериале «Секретные материалы». Также актриса сыграла в популярных сериалах от Netflix: «Половое воспитание» и «Корона».

Кто еще родился 9 августа