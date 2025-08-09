9 августа по всей планете отмечают Международный день коренных народов мира, а в отдельных странах — национальные и государственные торжества. Например, в Японии — День объятий, а в Канаде — День миротворцев. Подробнее о памятных датах, приметах и знаменитых именинниках 9 августа — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День победы русского флота над шведами у мыса Гангут
Сражение у мыса Гангут (полуостров Ханко) в Финском заливе в 1714 году стало первой морской победой русского флота под командованием императора Петра I в ходе Северной войны. Флоту удалось обеспечить свободный выход к Балтийскому морю и оказывать поддержку русским войскам, расположенным в Финляндии. Помимо этого, боевые действия были перенесены на территорию противника — в Швецию.
Праздник в честь памятной даты был учрежден в 1995 году и с тех пор отмечается ежегодно.
Праздники в мире
Мeждунapoдный дeнь кoвopкингa
Коворкинг — это пространство, где работают люди с самой разной занятостью. Многие компании организуют такие коллективные офисы, чтобы у сотрудников была возможность общаться между отделами и вместе решать сложные задачи. Также коворкингом можно назвать пространства, где работают фрилансеры и сотрудники разных компаний на удаленке.
Создание данной концепции приписывают инженеру-программисту Брэду Нойбергу. 9 августа 2005 года в своем блоге он пригласил свободных духом, творческих людей объединиться в сообщество. Так появилось первое официальное пространство для коворкинга San Francisco Coworking Space.
Мeждунapoдный дeнь кopeнныx нapoдoв миpa
Коренными называют народы, проживавшие на определенных землях до того, как туда пришли переселенцы из других мест. В России большая часть коренных народов живет в Сибири, на Севере и Дальнем Востоке.
В мире насчитывается около 480 миллионов представителей коренных народов, что равно примерно 5 процентам населения Земли. При этом такие люди часто сталкиваются с дискриминацией, чувствительностью к заболеваниям и отсутствием доступа к медицинской помощи, а также вынужденными переездами и голодом. Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам коренных народов, ООН в 1994 году учредила специальный день.
Какие еще праздники отмечают в мире 9 августа
- Всемирный день книголюбов;
- День воздушных поцелуев;
- День защиты леса от пожара в США;
- День миротворцев в Канаде.
Какой церковный праздник 9 августа
День памяти великомученика Пантелеимона целителя
Пантелеимон вырос в семье знатного язычника в Никомидии. Он получил хорошее медицинское образование, после чего стал придворным врачом императора Максимиана. Однажды Пантелеймона пригласил к себе христианский священник — он давно наблюдал за юношей, который часто проходил мимо дома. После беседы об истинах христианской веры Пантелеимон решил принять крещение.
Своим благочестием юноша заслужил дар молитвой исцелять болезни. Слава о его мастерстве быстро разнеслась по округе. От зависти другие врачи донесли на Пантелеимона императору. Максимиан долго пытался заставить молодого целителя отречься от Христа. Получив очередной отказ, правитель предал святого мукам, а затем казнил. По преданию, когда святому отсекли голову, из раны вместе с кровью истекло молоко, а маслина, к которой привязали Пантелеимона, зацвела и принесла целительные плоды.
Какие еще церковные праздники отмечают 9 августа
- День памяти блаженного Николая Кочанова;
- День памяти преподобного Германа Аляскинского;
- День памяти святителя Иоасафа Скрипицына;
- День памяти преподобной Анфисы Мантинейской;
- День памяти равноапостольного Климента;
- День памяти священномученика Амвросия (Гудко);
- День памяти Платона Горных.
Приметы на 9 августа
- В день Пантелеимона-целителя нужно собирать травы, считается, что в этот день их целебные свойства усиливаются;
- Считать мелочь в этот день — к проблемам с деньгами на целый год;
- Куры роются в сене — к хорошей погоде;
- Иволги кричат — к дождю.
Кто родился 9 августа
Уитни Хьюстон (1963-2012)
Статус суперзвезды Уитни Хьюстон приобрела в начале 1990-х, после выхода фильма «Телохранитель». Для этой картины певица исполнила песню I Will Always Love You, ставшую самым продаваемым женским синглом в истории. По сей день Уитни Хьюстон считается одной из самых коммерчески успешных исполнительниц в мире, еще при жизни ее занесли в Книгу рекордов Гиннесса как артистку с наибольшим количеством премий.
Джиллиан Андерсон (57 лет)
Джиллиан Андерсон — американо-британская актриса, получившая широкую известность благодаря роли агента ФБР Даны Скалли в научно-фантастическом сериале «Секретные материалы». Также актриса сыграла в популярных сериалах от Netflix: «Половое воспитание» и «Корона».
Кто еще родился 9 августа
- Одри Тоту (49 лет) — французская актриса;
- Эрик Бана (57 лет) — австралийский актер;
- Билл Скарсгард (35 лет) — шведский актер;
- Туве Янссон (1914-2001) — финская писательница, автор книг о Муми-троллях;
- Жан Пиаже (1896-1980) — швейцарский психолог, автор работ по детской психологии.