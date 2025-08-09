Экономика
08:53, 9 августа 2025Экономика

Автовладельцам напомнили об увеличении госпошлины с 1 сентября

Доцент Хрустова: Госпошлины для автовладельцев вырастут вдвое с 1 сентября
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Любовь Хрустова заявила, что ряд государственных пошлин для автовладельцев изменится с 1 сентября. Об этом она сообщила в беседе с агентством «Прайм».

Хрустова уточнила, что почти во всех случаях тарифы вырастут вдвое. В частности, выдача водительского удостоверения обойдется в четыре тысячи вместо двух тысяч рублей, права нового образца будут стоить шесть тысяч вместо трех тысяч рублей. Международные права будут стоить 3,2 тысячи рублей вместо 1,6 тысячи рублей.

Ранее «Автостат» назвал самую популярную у россиян машину. По итогам июля 2025 года такой статус сохранил за собой отечественный бюджетный седан Lada Granta.

