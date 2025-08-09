Бывший конгрессмен предположил возможный результат встречи Путина и Трампа

Экс-конгрессмен Кусинич: Встреча Путина и Трампа снизит напряженность

Благодаря встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа между Москвой и Вашингтоном может снизиться напряженность, двусторонние отношения между государствами могут нормализоваться. Об этом заявил бывший конгрессмен Деннис Кусинич в беседе с ТАСС.

«Эта встреча имеет глобальное значение. США и России следует быть друзьями, работать сообща ради мира и процветания. Первый шаг состоит в том, чтобы понять опасения друг друга», — сказал политик.

Кроме того, по мнению Кусинича, эта встреча поспособствует завершению конфликта на Украине, однако, считает он, одного только прекращения огня будет недостаточно для завершения войны. «США должны убедиться, что ЕС воздержится от агрессии, а если конечной целью [Вашингтона], действительно, является мир, то распустить НАТО», — добавил он.

Кроме того, политик поделился мнением, что США и Россия должны работать вместе, чтобы приблизиться к ядерному разоружению.

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на Аляске.