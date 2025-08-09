Число пострадавших в результате обрыва канатной дороги в Нальчике выросло

Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике выросло до 12

После обрыва канатной дороги в Нальчике в больницу обратились 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

«Из них шесть были госпитализированы, а еще шесть человек отправлены на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении. Уточняется, что среди пострадавших был один ребенок.

Сейчас состояние пяти пострадавших медики оценивают как средней тяжели. Еще один человек находится в тяжелом состоянии в операционном зале.

Информация о происшествии появилась вечером в пятницу, 8 августа. На место оперативно выехали спасатели и экстренные службы.