Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:08, 8 августа 2025Россия

Число пострадавших в результате обрыва канатной дороги в Нальчике выросло

Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике выросло до 12
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

После обрыва канатной дороги в Нальчике в больницу обратились 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

«Из них шесть были госпитализированы, а еще шесть человек отправлены на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении. Уточняется, что среди пострадавших был один ребенок.

Сейчас состояние пяти пострадавших медики оценивают как средней тяжели. Еще один человек находится в тяжелом состоянии в операционном зале.

Информация о происшествии появилась вечером в пятницу, 8 августа. На место оперативно выехали спасатели и экстренные службы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Маршрут Трампа». США подпишут важное соглашение с Арменией и Азербайджаном. Кому оно выгодно и как коснется России?

    Трамп высказался о возможностях Зеленского для урегулировании на Украине

    Трамп заявил о заинтересованности Путина и Зеленского в достижении мира на Украине

    Трамп назвал Зеленскому условие для урегулирования на Украине

    Трамп высказался о возможном обмене территориями между Украиной и Россией

    Армения, Азербайджан и США подписали документ о Зангезурском коридоре

    Украинский дрон врезался в многоэтажку в российском городе

    Киев расширил зону эвакуации в подконтрольной ВСУ части ДНР

    Необычный туалет-лифт на даче россиянина сняли на видео

    Трамп заявил о скорой встрече с Путиным и высказался о месте ее проведения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости