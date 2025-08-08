На российском курорте оборвалась канатная дорога с людьми

Shot: На курорте в Нальчике оборвалась канатная дорога с людьми

В курортной зоне города Нальчик оборвалась канатная дорога с людьми. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

По данным источника, инцидент в российском регионе произошел в пятницу, 8 августа, в 17:45 по местному времени. На место оперативно выехали спасатели и экстренные службы. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Как пишет Telegram-канал Shot, кресла полетели вниз вместе с людьми после обрыва тросов фуникулера. У большей части пострадавших — ушибы и ссадины.

Тем временем Telegram-канал Mash сообщает, что в результате произошедшего пострадали минимум пять человек. Уточняется, что канатная дорога поднимает посетителей на гору Малая Кизиловка — там расположен ресторан, выполненный в виде головы богатыря Сосруко.

В марте четверо туристов стали жертвами обрушения кабины фуникулера в Италии. Авария произошла недалеко от популярного европейского города Неаполя.