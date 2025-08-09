Экономист назвал способ накопить на будущее детей без потерь для бюджета

Экономист Бархота: Долгосрочный депозит поможет накопить на будущее детей

Долгосрочный депозит без возможности снятия при регулярной привычке делать отчисления на него поможет родителям детей накопить деньги на их будущее. Об этом сообщил эксперт банковского рынка Андрей Бархота, пишет «Москва 24».

«Тут важнее регулярность. Если взять за привычку выделять на это каждый месяц по 3–5 процентов от дохода, за 10 лет может набежать достаточно серьезная сумма», — сказал Бархота.

По его словам, необязательно откладывать большие суммы, чтобы накопить денежный резерв для ребенка — в преувеличении суммы поможет капитализация с помощью процентов. Сейчас депозит должен быть со ставкой не ниже 18-19 процентов годовых, впоследствии его можно будет пролонгировать на других условиях, добавил специалист.

Кроме депозита, родители могут вложить деньги в недвижимость, если у них есть определенные накопления. Квартиру можно будет сдавать в аренду, а потом подарить ребенку в качестве базового актива или же продать и оплатить этими средствами обучение.

Ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин посоветовал россиянам копить деньги на вкладах до окончания периода высоких ставок, а когда начнется снижение, вложить накопления в ипотеку. Думая об ипотеке, необходимо сравнивать процентные расходы и рост стоимости жилья, который можно наблюдать, особенно в Москве, добавил он.